Sinemanın zarif ismi Filiz Akın'ın kaybı sanat dünyasını yasa boğdu

Türk sinemasının sevilen oyuncusu ve zarafetiyle ünlüler dünyasına damga vuran Filiz Akın 21 Mart'ta hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Akın'ın kaybı sonrasında sevenleri taziye mesajlarını yayınlamaya başladı.

Yeşilçam'ın zarafet ve asalet temsilcisi

Akın'ın kaybı sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında: "Yeşilçam'ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

"Türk sinemamızın başı sağ olsun..."

Hülya Koçyiğit: "Ah Filiz'im ah…Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum. İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim bunu kabul etmiyor. Fatma'nın (Girik) acısı daha sıcacıkken bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak…Filiz'im dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin. Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biricik evladı sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun."

Oyuncu Zafer Algöz: "Türk sinemasından bir hanımefendi geçti. Allah rahmet eylesin." diye üzüntüsünü ifade etti.

Oyuncu Zafer Ergin: "Sanat camiamız, çok kıymetli bir değerini kaybetti. Filiz Akın'a Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Oyuncu Serpil Çakmaklı: "Bir efsaneyi daha kaybettik. Bizlere sayısız güzel filmler bıraktınız. Unutulmayanlar arasında Filiz Akın ismi hep yaşayacak. Çok çok üzgünüm. Rabb'im ne güzel bir zamanda yanına aldı. Başımız sağ olsun, Rabb'im acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Hayat bir varmış bir yokmuş misali. İyi ki sizi tanıma fırsatım oldu. Mekanın cennet, ruhun şad olsun üstadım. Sizleri asla unutmayacağız."

Oyuncu Nebahat Çehre: "Elim kalbimde yazmaya, veda etmeye dayanamıyorum. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum." diyerek sosyal medya hesabından üzüntüsünü ifade etti.

Oyuncu Evrim Akın: Filiz Akın'ın bu ülkede tanıdığı, en zarif, kaliteli ve hassas biri olduğunu belirterek "Allah rahmet eylesin. Nurlarda olsun." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Itır Esen: "Birçok arkadaşının yanındasın artık. Yıldızın parlamaya devam edecek." dedi.

Şarkıcı Ebru Gündeş: "Bir efsaneyi daha kaybettik. Onların filmleriyle büyümek hayatımızın en güzel yanıydı... Aramızdan ayrılmaları ise çok büyük bir acı. Her zaman kalbimizde yaşayacaksınız."