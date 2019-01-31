Sınır kapısında elektrik kesintisi: 8 saat kapalı kalacak
Sarp Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti nedeniyle saat 10.00-18.00 arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacak.
Sarp Sınır Kapısı'nda bugün 8 saat elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın fiziki alanının yıkılıp yeniden yapılandırılması projesi kapsamında teknik olarak uygun hale getirilen yolcu salonları ve yaya koridorlarının enerji ve sistem deplaseleri için bugün 8 saatlik kesinti yaşanacağı belirtildi.
Açıklamada, kesinti sebebiyle 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA