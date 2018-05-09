Sınırda yakalanan köpekler ihale ile satılıyor
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 30 cins köpek, yarın açık artırmayla satışa sunulacak.
Kaçak yollarla yurda sokulmak istenirken Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 30 cins köpek, açık artırmayla satılacak.
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan Çin aslanı, King Charles, terrier, maltese, samoyet, pekingese ve pug cinsi köpekler için yarın ihale düzenlenecek.
Açık artırma usulü gerçekleşecek ihalede köpekler satışa, 900 ile 2 bin lira arasında değişen bedelle çıkacak.
Yedieminde tutulan köpek yavruları, ihaleyi kazanların onaylanması sonrası yeni sahiplerine teslim edilecek.
Kaynak: AA