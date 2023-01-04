Sınırdaki araçta 51 parça tarihi eser ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınıra gelen bir araç, gümrük kontrolleri esnasında dikkati çekti.

Aracın direksiyonu ile ön camı arasında üzeri kumaşla örtülü bölümde yapılan kontrolde, örtü altına gizlenmiş çeşitli insan ve hayvan figürleri görüldü.

Söz konusu figürler, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser olabileceği şüphesiyle incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Kullanım eşyasını süslemek amacıyla üretilmiş

Arkeologlar tarafından yapılan analizlerde, 51 figürün Mezopotamya kökenli olduğu, fildişi ve hayvan kemikleri kullanılarak yapıldığı, mobilya veya benzeri bir kullanım eşyasını süslemek amacıyla üretilmiş orijinal kültür varlıkları olduğu belirlendi.

Milattan önce 2750-2250 yıllarını kapsayan dönemin ürünü olduğu düşünülen kemik figürlerinin, Ur kral mezarlarında bulunan ve British, Bağdat, Louvre, Şikago Üniversitesi, Suriye Deyr-ez-Zor müzeleri gibi yerlerde sergilenen figürlerle benzerlik gösterdiği tespit edildi.

Tarihi eserler koruma altına alındı

Arkeologlar tarafından orijinallik tespiti yapılan tarihi eserler koruma altına alındı.

Olayla ilgili Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.