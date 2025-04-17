Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

15 Nisan gecesi kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında Florence Nightingale Hastanesi yeni bir açıklama yaptı. Hastaneden yapılan duyuruda, “Sayın Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sol kalbin iyi çalıştığı, sağ ventrikülün ise hâlâ zayıf olduğu belirtilirken, EEG cihazı bağlanarak 24 saatlik bir izleme yapılacağı bildirildi. “Süreç uzun, bekleyeceğiz” ifadeleriyle hastanın yoğun bakım sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde ana aort damarında boydan boya yırtık tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Florence Nightingale Hastaneler Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, operasyonun 12 saat sürdüğünü ve bu tür ameliyatların kalp cerrahisi açısından en zorlu müdahaleler arasında yer aldığını belirtmişti.

Hastaneye getirilmeden önce iki kez kalbinin durduğu aktarılan Önder’in, ameliyat sırasında aort kapağının değiştirildiği ve tüm aortanın onarıldığı açıklanmıştı. Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise Önder’in vakasının uzun süredir karşılaştıkları en karmaşık vakalardan biri olduğunu vurgulayarak, hastanın sağlık durumunun her an değişebileceğini ve uzun vadeli bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını ifade etmişti.