Sivas depremi sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Maksimum 6 büyüklüğünde deprem üretebilir'
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamayla depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde oluştuğunu belirtti. Görür, bu fay hattının levha içi bir yapıda olduğunu ve maksimum 6 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ifade etti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulundu.
"Maksimum deprem üretme kapasitesi 6 civarında"
Görür, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde meydana geldiğini belirterek bu fayın levha içi bir fay olduğunu ve maksimum deprem üretme kapasitesinin 6 civarında olduğunu belirtti.
Naci Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sivas-Gürün-Eskihamal çevresinde 4 civarında bir deprem var. Deprem sağ yönlü Ayvalı Fay zonu çevresinde. Fayın maksimum deprem üretme kapasitesi 6’lar mertebesinde. Levha içi bir fay. Geçmiş olsun."