Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulundu.

"Maksimum deprem üretme kapasitesi 6 civarında"

Görür, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Ayvalı Fay Zonu çevresinde meydana geldiğini belirterek bu fayın levha içi bir fay olduğunu ve maksimum deprem üretme kapasitesinin 6 civarında olduğunu belirtti.

Naci Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sivas-Gürün-Eskihamal çevresinde 4 civarında bir deprem var. Deprem sağ yönlü Ayvalı Fay zonu çevresinde. Fayın maksimum deprem üretme kapasitesi 6’lar mertebesinde. Levha içi bir fay. Geçmiş olsun."