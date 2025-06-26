Sivas depreminin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, saat 16.34'de Sivas'ta gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, bölgeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersin'e kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun.