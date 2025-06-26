Sivas depreminin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama
Sivas'ın Ulaş ilçesinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür bölgeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür, "Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir" açıklaması yaptı.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, saat 16.34'de Sivas'ta gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, bölgeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:
Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersin'e kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun.
Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun pic.twitter.com/GcLmDABOdA— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 26, 2025