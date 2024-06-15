Siyaset gündemine bomba gibi düşen haber: Bahçeli için bardağı taşıran son damla....

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin pek çok mesaj veren ve Cumhur İttifakı’nın geleceğine ilişkin soru işaretleri yaratan açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Bahçeli’nin ittifak içinde “suyu bulandıranlar” mesajı AK Parti içinde tartışma konusu oldu.

MHP lideri Bahçeli 12 Haziran’da yayınladığı yazılı açıklamayla siyasette suların ısınmasına yol açtı. Bahçeli’nin mesajlar içerisinde açıklamasında, “MHP geniş ittifakın önünde bariyer olarak görülüyorsa her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız” ve “AK Parti içinde gayri memnun kesiminin devamlı suyu bulandırması” ifadeleri “Cumhur ittifakı’nda neler oluyor” sorusunu gündemin merkezine yerleştirdi.

Bahçeli’nin açıklamasındaki kritik bölümler şöyleydi:

* Normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakârlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır.

* AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yakında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İspanya dönüşü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini dün duyuran Türkiye gazetesi, Bahçeli’nin sözlerinin AK Parti’deki yansımalarını takip etmeyi sürdürüyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti’de 2019 yerel seçimlerinden bu yana, MHP ile olan ortaklık sebebiyle ‘hak ve özgürlükler konusunda adım atılamadığı, güvenlikçi politikalar izlendiğine’ yönelik görüşler dile getiriliyordu.

Parti yönetiminin, son seçimlerden sonrasında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında da MHP ile kurulan işbirliği sebebiyle AK Parti’nin Kürtlerden ve Alevilerden uzaklaştığı, partinin en önemli unsurları olan yenilikçi ve reformist özelliklerinin kalmadığına yönelik eleştiriler gündeme getirilmişti.

AK Parti’de ayrıca, hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Bahçeli’nin en hassas olduğu konulardan biri olan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın hapiste olması sebebiyle Türkiye’nin Avrupa’da zor durumda kaldığına ve hukuka güvenin olmamasından dolayı yabancı sermayenin de gelmediğine yönelik tespitler yapılıyordu.

Bahçeli cephesinde bardağı taşıran son damla

Kamuoyu önünde olmasa da, parti içinde Kavala’nın serbest bırakılması için bazı hukuki adımların atılabileceği, ancak MHP’nin buna geçit vermeyeceği yönündeki tartışmaların artması Bahçeli cephesinde ‘Bardağı taşıran damla’ olarak değerlendiriliyor.

Bahçeli’nin son açıklamasındaki ‘Suyu bulandıran AK Partililerden’ kastettiği kesimin de, MHP ile yol yüründüğü sürece ‘yeniden reform gündemine dönülmesinin’ mümkün olmadığını dile getirenler olduğu belirtiliyor.

AK Parti’de kim MHP ile işbirliğine soğuk bakıyor?

AK Parti yöneticilerine göre, parti içinde MHP ile işbirliğine soğuk bakanların sayısı 10 kişiyi geçmez. Hatta bu isimlerin kimler olduğunun Bahçeli tarafından da bilindiğini düşündüklerini kaydeden AK Parti kaynakları “Hem bizim içimizde MHP’ye itiraz edenlerin, hem de dışarda bu ittifaka karşı olanların bilmedikleri bir şey var ki, o da Cumhur İttifakı’nın salt bir seçim işbirliği olmadığıdır. Bu ittifak, gündelik siyasi tartışmalara kurban edilmeyecek kadar derin bir ittifaktır. Pazarlıklar üzerine kurulan bir ittifak değildir” görüşünü dile getiriyor.