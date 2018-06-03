Siyasiler, Fenerbahçe başkanlığına seçilen Koç'u kutladı

03 Haziran 2018

Siyasiler, kongrede Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’a tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’a bir tebrik telgrafı göndermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce‏, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilen Ali Koç’u tebrik ediyorum. Fenerbahçe camiası değişimi gerçekleştirmiştir, şimdi sıra Türkiye’deki büyük değişimdedir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Koç'u kutladı ve Fenerbahçe camiasına "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidar eliyle yapılan baskılara rağmen demokratik iradesinden taviz vermeyen Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerini tebrik eder, yeni dönemin tüm Fenerbahçe camiası için hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Fenerbahçe Kulübü yeni başkanı Ali Koç Bey'i tebrik eder, Fenerbahçe camiasına ve taraftarına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Kaynak: AA