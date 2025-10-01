Siyasilerden İsrail'e peş peşe tepkiler geldi

Gazze'deki ablukayı kırmak ve yardım götürmek amaçlı yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara siyasilerden peş peşe tepki geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna hukuksuz, barbar saldırısı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan saldırıyı lanetliyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Gazze’de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail’in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır"

Adalet Bakanı Tunç: "Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir"

Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Işıkhan: "Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine dur diyebilmelidir!"

İletişim Başkanı Duran: "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum"