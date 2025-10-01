Siyasilerden İsrail'e peş peşe tepkiler geldi
İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına siyasilerden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna hukuksuz, barbar saldırısı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan saldırıyı lanetliyorum" ifadelerini kullanırken, AK Parti Sözcüsü Çelik: "Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır" açıklaması yaptı.
Gazze'deki ablukayı kırmak ve yardım götürmek amaçlı yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara siyasilerden peş peşe tepki geldi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna hukuksuz, barbar saldırısı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan saldırıyı lanetliyorum"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Gazze’de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail’in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır"
Adalet Bakanı Tunç: "Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir"
Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı Işıkhan: "Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine dur diyebilmelidir!"
İletişim Başkanı Duran: "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum"