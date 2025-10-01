Son dakika: Sumud Filosu'nda alarm! İsrail Sumud Filosu'na saldırdı mı? Sumud Filosu'na ne oldu, son durum ne? Sumud Filosu'na baskın!

Küresel Sumud Filosu Gazze’ye yaklaştıkça gerilim artıyor. Filo sözcüsünden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 deniz mili uzaklıkta 20’den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildiği ve yaklaşık 10 dakika içinde temas halinde olabileceklerinin bildirildiği aktarıldı. Ayrıca bazı gemilerdeki canlı yayın kameralarının engellendiği ifade edildi.

Acil durum prosedürü uygulanıyor

Gemilerde bulunan aktivistler acil durum prosedürünü uygulamaya geçti. Can yeleklerini giyen aktivistler, gemilerin toplanma noktalarında bir araya gelerek olası bir müdahaleyi beklemeye başladı.

İsrail: Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'nu telsizle uyararak, "Aktif bir savaş bölgesinde, deniz ablukasını delme girişiminde bulunuyorsunuz. Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız. Eylemlerinizin tam sorumluluğu size ait olacaktır" dedi.

"Yani savaş suçlarının işlendiği bir yere mi girdiğimizi iddia ediyorsunuz?"

Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila ise İsrail Donanması'na yanıt vererek, "Aktif bir savaş bölgesine mi girdiğimizi söylüyorsunuz? Yani savaş suçlarının işlendiği bir yere mi girdiğimizi iddia ediyorsunuz? Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'ye yönelik insani misyonları engelleme girişimlerinin uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını ve soykırım suçundan sorumlu tutulmanız talebiyle uyumlu olduğuna dair geçici bir karar aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başbakanınız Binyamin Netanyahu hakkında, çocukları ve insanları aç bırakarak ölüme terk etmek ve açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak suçlarından dolayı tutuklama emri çıkardı" dedi.

"İşlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi talep ediyoruz"

Avila, "Bu nedenle, yolumuza devam etmek ahlaki görevimizdir. İşgal gücünün, kendi geleceğini tayin hakkına ve sınırlarını kontrol etme hakkına sahip olan Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımları kontrol etme girişimlerini reddetmek de ahlaki görevimizdir. Dolayısıyla, Gazze'deki Filistin halkına yardım götürme girişimlerini kontrol etme konusunda sizi meşru bir temsilci olarak tanımıyoruz. Sizden çekilmenizi, işlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi ve yolumuza devam etmemize izin vermenizi talep ediyoruz. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlediğimiz bu barışçıl, şiddet içermeyen insani dayanışma misyonumuza müdahale etmeyin. Sizi bir kez daha uyarıyorum" dedi.

Birçok gemiyle iletişim kesildi

İsrail Donanması'nın uyguladığı karartma nedeniyle filoda bulunan birçok gemi ile iletişim kesilirken, internet üzerinden gemilerden yapılan canlı yayınlara da artık ulaşılamıyor.

İsrail gemilere el koymaya başladı

Filonun sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

İsrail 6 gemiye el koydu

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği baskında şu ana kadar Sirius, Alma, Spectra, Huga, Adara ve Deir Yassin adlı gemilere el koydu.