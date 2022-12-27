Sodexo, çalışanların 2022 yeme-içme tercihlerini açıkladı

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki 30 yıllık deneyimi ile çalışan deneyimini odağına alarak yan haklar dünyasını geliştiren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, çalışanların yemek kartı kullanım eğilimlerini analiz etmeye devam ediyor.

Türkiye’de çalışan hayatının dinamiklerini ortaya koyan Sodexo’nun gelenekselleşen çalışması “Çalışanların Yeme-İçme Tercihleri ve Harcama Alışkanlıkları”, 2022 yılında da yeme-içme sektörüne yönelik dikkati çeken veriler ortaya koydu.

Ortalama bir yemeğe harcanan tutar 2021 yılına göre yüzde 73 arttı

Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre, Sarıyer, İstanbul’da en yüksek bütçeli yemek yenen yer oldu. Sarıyer’de bir yemek için ödenen ortalama tutar 94 TL olarak kaydedilirken, Sarıyer’i sırasıyla Kadıköy ve Kartal ilçeleri takip etti.

İstanbul’da en uygun fiyatlı yemek yenen semt ise 27 TL ile Bağcılar oldu. Bağcılar'ı sırasıyla Büyük Çamlıca ve Bostancı takip etti. Bir yıl öncesine göre en yüksek harcama artışı yüzde 94 ile Kartal ilçesinde gerçekleşti. En az oran artışı ise yüzde 36 ile Arnavutköy’de yaşandı. Geçen yıl Arnavutköy’de yemeğe harcanan ortalama tutar 54 TL iken bu yıl 74 TL’ye yükseldi.

İzmir’de ortalama 117 TL yemek tutarı ile Çeşme, İstanbul’u da geride bırakarak en yüksek bütçeyle yemek yenen ilçe olarak öne çıktı. İzmir’de en uygun fiyatlı yemek 29 TL ile Otogaraj ve Manavkuyu semtlerinde yenildi.

Ankara’da en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe ortalama 88 TL ile geçen yıla göre yüzde 92 fiyat artışı yaşayan Etimesgut oldu. En uygun fiyatlı yemek 43 TL ile Yenimahalle ilçesinin Beştepe semtinde yendi. Ankara’da bir yıl öncesine kadar en düşük fiyat artışı yüzde 7 oranla Mamak ilçesinde gerçekleşti.

2022 yılında Sodexo harcamalarında genel Türkiye tablosuna bakıldığında ise ortalama bir yemek için ödenen tutar yüzde 73 artarak 71 TL oldu.

Öğle yemeğinde yemek kartı kullanımı arttı

Uzaktan çalışma ile yemek yeme saatleri esnek bir döneme girmişti. Salgın döneminde öğle yemeği harcamaları 13.00 ve 14.00 saatleri arası yapılırken, salgın etkisinin azalması ve ofislere dönüşün artmasıyla birlikte öğle yemeği saatleri eski düzenine dönerek 12.00-13.00 saatleri arasına kaydı.

Yeme içme için lokasyon tercihleri salgın etkisinin azalmasıyla birlikte salgın öncesi dönemle benzerlik gösterdi. Ofislere dönüşün etkisiyle 2021 yılına göre en yüksek artış oranı Kocaeli-Dilovası ilçesinde yaşandı. İstanbul özelinde iş merkezlerin yoğunlukta olduğu Sarıyer ve Şişli ilçeleri önceki yıla göre kullanımın en çok arttığı ilçeler olurken, Ankara’da Yenimahalle ve İzmir’de Balçova da benzer şekilde çalışanların önceki yıla göre kullanımını en fazla arttırdığı ilçeler olarak kayıtlara geçti.

2021 yılına göre en yüksek düşüş yaşanan ilçe Beşiktaş olurken salgın etkisinin azalmasıyla birlikte Muğla-Marmaris ve Antalya-Konyaaltı ilçeleri önceki yıla göre en düşük artış yaşanan ilçeler oldu.

Perakende sektörü kebap, hizmet ve bilişim sektörü fast food tercih ediyor

Yapılan analizde, Türkiye’deki çalışanların önceki yıllarda olduğu gibi en çok kebabı tercih ettiği gözlemlenirken, kebap tercihini fast food takip etti ve kebapta kişi başı harcama tutarı 81 TL oldu.

Sektör kırılımlarına da yer verilen analize göre, kebabı en çok tercih eden sektör perakende sektörü oldu. Perakende sektöründe çalışan her 5 kişiden 1'i tercihini kebaptan yana kullandı.

Hizmet sektörü en fazla fast food tercih eden sektör olurken, bu sektörün çalışanları her 3 yemekten birini fast food olarak tüketmeyi tercih etti. Finans ve bilişim sektörleri de hizmet sektörüne yakın bir harcama alışkanlığı gösterdi.