Sömestr ne zaman, 15 tatil hangi tarihte?
2025-2026 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı sona ermek üzere... Yarıyıl tatili için hazırlıklar başladı. Bakanlık tarafından belirlenen tatil süreci, öğrencilerin yoğun sınav ve ders temposuna kısa bir ara vermesini sağlayacak. Peki, yarı yıl tatili ne zaman?
Milyonlarca öğrenci derslerini görürken yarıyıl tatiliyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, birinci dönemin bitiş tarihine odaklanarak molanın başlangıç gününü öğrenmeye çalışıyor. Sınavların yoğunlaştığı haftalarda hem aileler hem öğrenciler tatil sürecine ilişkin bilgi almak isterken "15 tatil ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
İlk dönem ne zaman bitiyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.
Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.