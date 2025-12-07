Sömestr ne zaman, 15 tatil hangi tarihte?

Milyonlarca öğrenci derslerini görürken yarıyıl tatiliyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, birinci dönemin bitiş tarihine odaklanarak molanın başlangıç gününü öğrenmeye çalışıyor. Sınavların yoğunlaştığı haftalarda hem aileler hem öğrenciler tatil sürecine ilişkin bilgi almak isterken "15 tatil ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

İlk dönem ne zaman bitiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.