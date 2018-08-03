Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

03 Ağustos 2018

TSK, geçtiğimiz süreç içerisinde (27 Temmuz-2 Ağustos) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiğini ve icra edilen operasyonlar neticesinde dördü sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde 31 ve yurt dışında 23 olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 adet piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 3 bin 668 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 9 adet RPG-7 roket atar mühimmatı, 9 adet el bombası, 10 adet telsiz, 300 kg amonyum nitrat, 15 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiğini ve 10 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlar neticesinde 14 kahraman askerin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 850 litre kaçak akaryakıt ve 36 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edildi. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı kaydedildi.

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen operasyonlar kapsamında hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. TSK tarafından Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının Menbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulandı. Zaman zaman Menbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği ve bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi) çalışmalarına katkı sağlandığı belirtildi.

İdlib bölgesinde Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla TSK birlikleri ‘Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’ olarak görev yapıyor. Bu kapsamda 13 Ekim 2017’den bugüne kadar 12 Gözlem Noktası tesis edilerek faaliyete geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00’dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatmıştı. TSK, harekatın ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı. Açıklamada, “Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak Hava Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta, Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 4 bin 558 terörist etkisiz hale getirildi"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 4 bin 558 olduğu belirtildi. Açıklamada, “Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekat kapsamında bugüne kadar 262 adet mayın ve bin 357 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Daha önce mutabık kalınmış Menbiç yol haritası ve Menbiç güvenlik prensipleri doğrultusunda Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde, Menbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde, huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir” denildi.

TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleyi yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA