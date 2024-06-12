Son bir haftada üst üste depremler! Japon deprem uzmanından çarpıcı tespit! '33 yıldır ilk defa...'

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden son bir haftada deprem haberleri geliyor. Kahramanmaraş, . Adıyaman, Malatya, Bingöl ve Ankara'da depremler meydana geldi. Deprem bilimciler ise deprem risk haritasıyla ilgili hemen hemen her gün uyarılarda bulunuyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, son günlerde meydana gelen depremleri yorumladı.

TGRT'ye açıklamalarda bulunan Moriwaki, "Türkiye’de depremler üst üste yaşanmaya başladı. Açıkçası şunu ifade etmek istiyorum ki ben 33 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ancak ilk defa bu kadar sıklıkla depremin yaşandığını görüyorum" diye konuştu. Japon deprem uzmanı açıklamalarının devamında şu uyarılarda bulundu:

"Bu kadar üst üste deprem yaşandığını ilk defa görüyorum"

"Türkiye depremle yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerini almalı. Belediyeler kentsel dönüşümlere hız vermeli. Vatandaşlar da bunun bir gelecek konusu olduğunu anlamalıdır. Eski ve depreme dayanıklı olmayan yapıların acilen yenilenmesi gerekmektedir. Son zamanlarda yaşanan üst üste depremlerin büyük depremin habercisidir diyemem ancak bu kadar üst üste deprem yaşandığını ilk defa görüyorum."

Riskli illeri sıralayarak uyardı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin fay hattı haritasıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulunmuştu. Moriwaki, Doğu Anadolu Fay hattına dikkat çeken Moriwaki, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'yı işaret etmişt,. Söz konusu fay hattının bu illere uzandığını belirten Moriwaki, Kıbrıs için de 7 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunmuştu.

Naci Görür eleştirmişti

Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarılarıyla gündeme gelen Yoshinori Moriwaki’ye isim vermeden tepki göstermişti. Moriwaki’nin yer bilimci olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, “Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor” demişti.