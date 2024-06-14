SON DAKİKA... 15 Temmuz Köprüsü'nde 'SMA' yazılı araçla eylem!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, polis ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyruğu oluştu.

Köprünün ortasında bir kişinin aracının üzerine 'SMA' yazarak durduğu görüldü. İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

Müzakereyle ikna edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eyleme dair sosyal medya hesabından şu bilgiyi verdi: "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."