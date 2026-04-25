Son dakika... 75 ilde 638 faili meçhul dosya incelemeye alındı

Adalet Bakanlığı, toplumda infial yaratan faili meçhul dosyaların raftan inmesine karar verirken, bu kapsamda kurulan 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı' 81 ilin adliyesinde yapılan tarama sonrası 638 soruşturma ve 693 maktule ilişkin dosyayı yeniden inceleyecek.

Kurumsal kapasite en üst seviyeye taşınacak

Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri dahil "Gülistan Doku soruşturması" gibi kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak ve başsavcılıklarla yakından koordinasyon kuracak.

İzmir faili meçhulde ilk sırada

Bu kapsamda İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile faili meçhul dosya sayısında ilk sırada yer alırken, onu 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon takip ediyor.

Listenin devamı ise şöyle:

-Giresun 29 dosya ve 32 maktul,

-Tokat 29 dosya ve 32 maktul

-Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul

-Malatya 24 dosya ve 24 maktul,

-Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul

-Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul

-Bursa 16 dosya ve 18 maktul

-Düzce 16 dosya ve 18 maktul,

-Diyarbakır 17 dosya ve 18 maktul

-Uşak 15 dosya ve 17 maktul,

-Elazığ 15 dosya ve 15 maktul

-Kütahya 15 dosya ve 15 maktul

Ankara ve İstanbul gibi metropollerde ise önem arz eden ilk 10 dosya ve 10 maktul yönünden incelemeler yürütülecek.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı; çözülemeyen dosyaları yeniden incelemenin yanı sıra savcılıklardaki faili meçhul dosyaları sistematik analiz ederek, kurumlar arasında bilgi akışını da güçlendirecek.