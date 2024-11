Son Dakika: ABD Senatosu’nda son durum belli oldu!

Cumhuriyetçiler Senato'da önemli bir zafer kazandı. Son verilere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 248, Demokraların adayı Kamala Harris 214 delege topladı. Trump 67,3 milyon oyla oyların yüzde 51,2'sini Harris ise 62,3 milyon oyla oyların yüzde 47,4'ünü almış durumda.

AP'nin verilerine göre şimdiye kadar Temsilciler Meclisi'nde, Cumhuriyetçiler 160 sandalye Demokratlar ise 107 sandalye kazandı. Halen 167 sandalye sahibini bekliyor.

Ancak Senato'da Cumhuriyetçilerin en az 51 sandalye ile mutlak çoğunluk sağlaması bekleniyor.

Trump'ın kazandığı eyaletler ve delege sayısı;

Alabama (9 delege), Arkansas (6 delege), Arizona (11 delege), Florida (30 delege), Georgia (16 eyalet), Iowa (6 delege), Idaho (4 delege), Indiana (11 delege), Kansas (6 delege), Kentucky (8 delege), Louisiana (8 delege), Michigan (15 delege), Missouri (10 delege), Mississippi (6 delege), Montana (4 delege), North Carolina (16 delege), North Dakota (3 delege), Nebraska (1 delege), Nevada (6 delege), Ohio (17 delege), Oklahoma (7 delege), Pennsylvania (19 delege), South Carolina (9 delege), South Dakota (3 delege), Tennessee (11 delege), Texas (40 delege), Utah (6 delege), Wisconsin (10 delege), West Virginia (4 delege), Wyoming (3 delege)

Demokratların adayı Harris'in kazandığı eyaletler;

California (54 delege), Colorado (10 delege), Connecticut (7 delege), District of Columbia (3 delege), Delaware (3 delege), Hawaii (4 delege), Illinois (19 delege), Massachusetts (11 delege), Maryland (10 delege), Minnesota (10 delege), New Hampshire (4 delege), New Jersey (14 delege), New Mexico (5 delege), New York (28 delege), Oregon (8 delege), Rhode Island (4 delege), Virginia (13 delege), Vermont (3 delege), Washington (12 delege)

Ohio'da Trump'ın desteklediği aday Bernie Moreno'nun, Demokrat Senatör Sherrod Brown'ı yenerek Cumhuriyetçiler'e bir koltuk daha kazandırması bekleniyor. Brown'ın yenilmesi Demokratların Senato'daki kontrolü elinde tutma olasılığını azaltıyor.

CNN, Batı Virginia Valisi Jim Justice'in eyalet Senatosu yarışını kazanacağını ve emekli Demokrat Senatör Joe Manchin'in koltuğunu değiştireceğini öngörüyor.

CNN'in tahminine göre, Kaliforniyalı Demokrat Adam Schiff, New Mexico'lu Martin Heinrich, Virginia'lı Tim Kaine ve Washington'lı Maria Cantwell Senato yarışlarını önde götürüyor. CNN'in tahminine göre, Demokrat Andy Kim New Jersey'in bir sonraki senatörü olacak, Angela Alsobrooks ise Maryland'i kazanarak koltuğu değiştirecek.

Demokratlar kan kaybediyor

Missouri Cumhuriyetçi Senatörü Josh Hawley ve Teksas Senatörü Ted Cruz da yeniden seçildi, Nebraska Senatörü ise Pete Ricketts oldu.

Demokratlar kan kaybederken, diğer eyaletlerde toparlanmazlarsa Senato çoğunluğunu Cumhuriyetçiler oluşturacak. Bu noktada Demokratların umut araması zor görünüyor.

Nebraska'da bağımsız aday Dan Osborne, Cumhuriyetçi Deb Fischer'ın az farkla gerisinde.

Ancak, Osborne'un galip gelmesi durumunda Senato'da Demokratlara katılıp katılmayacağı belli değil.

Senato'nun kontrolü Cumhuriyetçilere geçiyor

Cumhuriyetçiler, Senatör Deb Fischer'in Nebraska'da yeniden seçilmesiyle Senato'daki kontrolü ele geçirmiş oldu. En az 51 Senato koltuğu daha güvence altına alındığında, Cumhuriyetçiler dört yıl içinde ilk kez mecliste hakimiyet sağlayacak.

Ancak henüz sonuçlanmayan bölgelerde kıyasıya yarış devam ediyor.

Cumhuriyetçi Parti senatörleri, Donald Trump'ın ilk döneminde getirilen vergi kesintilerinin uzatılmasını ve sınır güvenliği önlemlerinin sıkılaştırılmasını savunuyordu.