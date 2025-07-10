Son dakika: Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan ve dört gün süren sorgulamanın ardından dün ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı.

Tutdere salıverilmesinin ardından yaptığı açıklamada yaşanan sürece tepki göstererek, "Ev hapsi kararının kaldırılması için başvuruyoruz. Belediye başkanı olarak benim sahada olmam lazım. Bizim orası deprem bölgesi, çalışmamız lazım. Bu süreçte ev hapsinde tutulmam ölçülü olmayan bir tedbir" demişti.