Son Dakika: Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı
CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gözaltındaki 13 isim bugün adliyeye çıkarıldı.
CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler hakkında yargı süreci devam ediyor. Son olarak Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verildi.
5 Temmuz Cumartesi sabahı başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de bugün adliyeye sevk edilmişti.
Abdurrahman Tutdere, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi ve hakkında ev hapsi kararı verildi. Zeydan Karalar ise tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.
Gözaltına alınan toplam 13 kişinin tamamı bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.