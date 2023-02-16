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Son dakika... Acı katlanıyor: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi

Son dakika gelişmesi: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD, felaketin 11. gününde can kaybının 36 bin 187'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 108 bin 68 olduğu bildirildi.

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