Son dakika... Acı katlanıyor: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 36 bin 187'ye yükseldi
Son dakika gelişmesi: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
AFAD, felaketin 11. gününde can kaybının 36 bin 187'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısının ise 108 bin 68 olduğu bildirildi.
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