Son dakika: Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi

Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 10 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

Bakanlık bugün Tutdere'nin hem adli kontrolünün kaldırıldığını hem de göreve iade edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak 'konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz 2025 tarihinde Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

Ne olmuştu?

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan ve dört gün süren sorgulamanın ardından 9 Temmuz'da ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere 10 Temmuz'da görevden uzaklaştırılmıştı.

Tutdere salıverilmesinin ardından yaptığı açıklamada yaşanan sürece tepki göstererek, "Ev hapsi kararının kaldırılması için başvuruyoruz. Belediye başkanı olarak benim sahada olmam lazım. Bizim orası deprem bölgesi, çalışmamız lazım. Bu süreçte ev hapsinde tutulmam ölçülü olmayan bir tedbir" demişti.