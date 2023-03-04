Son dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman, Adana ve Hatay'da deprem (Türkiye'de son depremler)
Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği bölgede artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.
Adıyaman sallandı
Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Adana'da deprem
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Hatay'da da deprem
Bu depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
2023.03.04 07:59:30 37.3845 37.1368 7.4 -.- 2.1 -.- NARLI-PAZARCIK
2023.03.04 07:56:52 36.1717 36.2232 6.8 -.- 1.8 -.- TEPEHAN-ALTINOZU
2023.03.04 07:52:49 37.8573 36.3100 16.5 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN
2023.03.04 07:50:39 38.0612 37.7378 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR
2023.03.04 07:42:04 37.9213 36.6873 10.8 -.- 2.5 -.- CAMLICA-
2023.03.04 07:29:35 38.5402 40.4370 10.4 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
2023.03.04 07:24:09 36.3552 28.8715 25.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2023.03.04 07:19:19 37.9703 36.2502 4.3 -.- 2.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN