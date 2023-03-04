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Son dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman, Adana ve Hatay'da deprem (Türkiye'de son depremler)

Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği bölgede artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

Adıyaman sallandı

Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Adana'da deprem

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hatay'da da deprem

Bu depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.03.04 07:59:30  37.3845   37.1368        7.4      -.-  2.1  -.-   NARLI-PAZARCIK 
2023.03.04 07:56:52  36.1717   36.2232        6.8      -.-  1.8  -.-   TEPEHAN-ALTINOZU 
2023.03.04 07:52:49  37.8573   36.3100       16.5      -.-  1.9  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN 
2023.03.04 07:50:39  38.0612   37.7378        5.0      -.-  2.3  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR 
2023.03.04 07:42:04  37.9213   36.6873       10.8      -.-  2.5  -.-   CAMLICA-
2023.03.04 07:29:35  38.5402   40.4370       10.4      -.-  1.6  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          
2023.03.04 07:24:09  36.3552   28.8715       25.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                         
2023.03.04 07:19:19  37.9703   36.2502        4.3      -.-  2.8  -.-   KAZANDERE-GOKSUN

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