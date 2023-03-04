Son dakika... AFAD duyurdu: Adıyaman, Adana ve Hatay'da deprem (Türkiye'de son depremler)

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği bölgede artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

Adıyaman sallandı

Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Adana'da deprem

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hatay'da da deprem

Bu depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde de saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.03.04 07:59:30 37.3845 37.1368 7.4 -.- 2.1 -.- NARLI-PAZARCIK

2023.03.04 07:56:52 36.1717 36.2232 6.8 -.- 1.8 -.- TEPEHAN-ALTINOZU

2023.03.04 07:52:49 37.8573 36.3100 16.5 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN

2023.03.04 07:50:39 38.0612 37.7378 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR

2023.03.04 07:42:04 37.9213 36.6873 10.8 -.- 2.5 -.- CAMLICA-

2023.03.04 07:29:35 38.5402 40.4370 10.4 -.- 1.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)

2023.03.04 07:24:09 36.3552 28.8715 25.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2023.03.04 07:19:19 37.9703 36.2502 4.3 -.- 2.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN