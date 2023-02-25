Son dakika: AFAD duyurdu: Niğde Bor'da deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD Başkanı açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bor'daki deprem öncü bir deprem mi?

Depremin ardından NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz şunları söyle:

"- Bor civarı daha önce de sarsılmıştı. Çok uzun yıllardır Niğde içerisinde olan depremlerden bir tanesi. Sanıyorum aynı bölge… Burası Tuz Gölü fay sistemi dediğimiz, oldukça uzun 200 km üzerindeki fay sisteminin güney ucunda.

- İki büyük depremden sonra Türkiye’deki bütün fayların dengelerinde değişme var. Sanıyorum bu kapsamda gelişen bir deprem etkinliği. Bunun endişe edilecek bir depremin öncüsü olacağını düşünmüyorum."

Türkiye'de meydana gelen son depremler

2023.02.25 13:34:11 36.1953 35.9538 6.5 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.25 12:56:44 38.2030 37.4848 14.8 -.- 1.8 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 12:55:48 38.7952 37.4085 5.0 -.- 2.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.02.25 12:53:16 38.0688 37.4568 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.25 12:44:29 38.0127 37.6813 5.8 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.25 12:42:04 38.1875 38.0858 5.9 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.02.25 12:39:10 37.3133 31.9662 5.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2023.02.25 12:32:51 40.7130 42.8837 4.8 -.- 2.8 -.- AKDERE-(KARS) İlksel

2023.02.25 12:30:39 36.2418 36.2522 7.2 -.- 2.1 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel

2023.02.25 12:21:13 38.2115 37.6775 8.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.02.25 12:18:39 37.9353 36.3553 13.9 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel