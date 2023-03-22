Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Son dakika gelişmesi... Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP'nin kapatma davası kararı seçim sonrasına ertelensin talebini reddetti.
Haber Merkezi
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HDP’nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi.
HDP, AYM'ye başvurarak kapatma davası kapsamında 11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan sözlü savunmanın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmişti.
Yüksek Mahkemeye sunulan dilekçede seçim tarihine göre aday listelerinin 9 Nisan'da sunulacağıi 19 Nisan'da kesinleşeceği hatırlatıldı.