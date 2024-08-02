SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nin web sitesine erişim sorunu bitti

Sosyal medya platformu Instagram'a gelen erişim engelinin yankısı sürerken vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) web sitesine erişim sorunu yaşamaya başladı. Bu da "AYM'nin web sitesi engelledi mi" sorularına neden oldu.

AYM'nin web sitesine erişim sorununun, Yüksek Mahkeme'nin İletişim Başkanlığı'nın bir yetkisine yönelik durdurma kararının ardından gelmesi ise bazı kişilerin 'erişim engeli kararı' alındığı yorumlarına yol açtı.

Ancak Anayasa Mahkemesi, web sitesine internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle erişim sağlanamadığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de erişim engeli iddialarının doğru olmadığını bildirdi.namamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

AYM'nin sitesinin bugün akşam saatlerinde yeniden çalışır duruma geldiği görüldü. Vatandaşlar web sitesinde girdiklerinde sayfalara ve kararlara ulaşmada herhangi bir sorun yaşamadı. Sitede herhangi bir hata uyarısının da bulunmadığı görüldü.