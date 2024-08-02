SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nin web sitesine erişim sorunu bitti
Son dakika gelişmesi... Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) web sitesinde yaşanan erişim sorunu bugün akşam saatlerinde çözüldü. AYM'nin web sitesine giren kullanıcılar herhangi bir hatayla karşılaşmadı. AYM'deki tüm karar ve sayfaların linklerinin çalıştığı görüldü. AYM'nin web sitesine ulaşılmaması "AYM sitesi engellendi mi" ve "AYM'nin sitesi neden açılmıyor" sorularına neden olmuştu.
Sosyal medya platformu Instagram'a gelen erişim engelinin yankısı sürerken vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) web sitesine erişim sorunu yaşamaya başladı. Bu da "AYM'nin web sitesi engelledi mi" sorularına neden oldu.
AYM'nin web sitesine erişim sorununun, Yüksek Mahkeme'nin İletişim Başkanlığı'nın bir yetkisine yönelik durdurma kararının ardından gelmesi ise bazı kişilerin 'erişim engeli kararı' alındığı yorumlarına yol açtı.
Ancak Anayasa Mahkemesi, web sitesine internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle erişim sağlanamadığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de erişim engeli iddialarının doğru olmadığını bildirdi.namamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
AYM'nin sitesinin bugün akşam saatlerinde yeniden çalışır duruma geldiği görüldü. Vatandaşlar web sitesinde girdiklerinde sayfalara ve kararlara ulaşmada herhangi bir sorun yaşamadı. Sitede herhangi bir hata uyarısının da bulunmadığı görüldü.