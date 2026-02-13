Son dakika... Antalya Havalimanı'nda korkutan kaza ucuz atlatıldı

Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Sunexpress Havayollarına Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taxi ilanında seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle sol kanatta bulunan tekeri yerinden çıktı.

Facia ucuz atlatıldı

Kopan teker uçağın kanadını parçalarken, ucuz atlatılan kazaya ARFF ekipleri müdahale etti. Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, ekipler uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

İniş takımı dikmesinde bir arıza

Yolcular başka bir uçağa transfer edilirken, Sunexpner'ten yapılan açıklamada, XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtilerek, "Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir." denildi.