Son dakika: Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı
Son dakika haberine göre, Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma, 20 Nisan'da tutuklanan zanlıların dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık beyanları ile rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleşerek sürüyor.
Soruşturma kapsamındaki ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheliler Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım ve Murat Korkmaz ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.
Öte yandan, savcılık ifadeleri sırasında adı geçen Mehmet Mustafa Karademir'in de soruşturmaya dahil edildiği öğrenildi. Şüpheli Karademir de savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.