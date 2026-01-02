Son dakika: Bakan Fidan'dan Yemen diplomasisi

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı.

Yemen'de ne oldu?

Başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesiyle başlayan Yemen'deki kriz ve iç çatışmalar, ilk kez ülkenin doğusundaki vilayetlerde de yayıldı.

Kuzeydeki Suudi Arabistan sınırından güneydeki Arap Denizi'ne uzanan Hadramevt vilayetinin merkez kenti Seyun, bugüne kadar Yemen hükümetine bağlı güçlerin kontrolündeydi.

Şeyh Amr bin Habriş liderliğindeki Hadramevt vilayetindeki kabile koalisyonu da yerel özerklik talebiyle Seyun bölgesinde varlık gösteriyor.

Hadramevt vilayetinin sahil bölgesi ve merkez kenti Mukalla ise GGK'ye bağlı güçlerin kontrolündeydi.

Hükümet güçleri ile GGK'ye bağlı güçler arasındaki ilk çatışmalar, geçen ayın ortalarında Hadramevt'in güneybatısındaki Gayl bin Yemin bölgesinde başladı.

Söz konusu çatışmaların ardından vilayetin kent merkezi Seyun'a ulaşan GGK güçleri, 3 Aralık’ta bölgedeki askeri karargahı ele geçirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Uluslararası Seyun Havalimanı’nı da kontrolüne aldı.

GGK, Hadramevt vilayetindeki petrol yataklarını ele geçirdikten bir gün sonra Yemen’in doğusunda, Umman sınırı boyunca uzanan Mehra vilayetinde de kontrolü sağladı.