Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor? Ehliyet yenilememenin cezası ne kadar?

İçişleri Ali Yerlikaya halen 2 milyon sürücünün eski tip sürücü belgesi kullandığını belirterek, yenilemek için son tarihin 31 Ekim olduğunu duyurdu. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özellikle sürenin uzatılmayacağını vurguladı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

SÜRE UZATILMAYACAK!

Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR.

* Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

* Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:

* Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

* Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

* Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.