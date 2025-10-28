Son dakika: Balıkesir yine sallandı! Art arda depremler, Balıkesir'de bir deprem daha! Az önce deprem mi oldu? Son depremler listesi 28 Ekim 2025

Balıkesir'de art arda yaşanan depremler endişeyi artırdı. Dün gece Ege ve Marmara Bölgesi genelinde hissedilen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede artçılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün saat 10:10'da Balıkesir'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 6,22 kilometre olarak açıklandı.

Saat 10:54'te olan depremin ise büyüklüğünün 4.8 ve derinliğinin 7 km olduğu belirtildi.

Çevre illerden de hissedilen bu deprem, İstanbul'da da bazı vatandaşlar tarafından hissedildiği bildirildi.

Yaralanan 26 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralıların tamamının tedavilerinin tamamlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

3 bina ve 1 dükkan yıkıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremde can kaybı olmadığını vurgulamış fakat önceki depremlerde hasar gören 3 ev ile 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını açıklamıştı.