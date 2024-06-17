Son dakika... Bayram tatilinin ikinci gününde acı tablo: 11 kişi hayatını kaybetti, 1295 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde gerçekleştirilen denetimler ve kazalara ilişkin son durumu açıkladı. Yerlikaya, 24 saatlik süre içerisinde 726 trafik kazası meydana geldiğini ve kazalar sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 1295 yaralının olduğunu açıkladı. Ayrıca bayramın ikinci günü, 289 bin 700 araç denetlenirken, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi-pazar), trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 716 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" uyarısında bulundu.