Son dakika... Bayram tatilinin ikinci gününde acı tablo: 11 kişi hayatını kaybetti, 1295 yaralı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde trafik kazası sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1295 yaralının olduğunu açıkladı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde ise kaza nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde gerçekleştirilen denetimler ve kazalara ilişkin son durumu açıkladı. Yerlikaya, 24 saatlik süre içerisinde 726 trafik kazası meydana geldiğini ve kazalar sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 1295 yaralının olduğunu açıkladı. Ayrıca bayramın ikinci günü, 289 bin 700 araç denetlenirken, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi-pazar), trafik kazalarında 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 716 kişi ise yaralandı.
Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" uyarısında bulundu.