SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüştü
Son dakika gelişmesi... Cumhur İttifakı ortağı iki partinin genel başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin, ittifakın devamlılığına ilişkin güçlü mesajların peşi sıra gelmesi dikkat çekti.
Haber Merkezi
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Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son haftalar Cumhur İttifakı'nın devamlılığına ilişkin güçlü mesajlar veriyordu. İki liderin görüşmesi dün akşam duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:05'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi saat 17:00 sıralarında sona erdi.