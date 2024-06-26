Cumhurbaşkanı Erdoğan: İktidar ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*İsrail bu bayramda da kan dökmeye devam etti. İsrail'in barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti nasıl Filistin'e sahip çıktıysa biz de aynı ruh ve cesaretle sahip çıkıyoruz ve çıkacağız.

*Birileri Türkiye'de farklı siyasi kariyerlerinin icazet kapısı gördükleri Avrupa'da farklı konuşabilir ama biz içeride ve dışarıda hakkı konuşacak masumların yanında katillerin dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden küresel siyonist şebekesinin baskısına boyun eğmemizi zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin. İsrail'in şımarıklığına verilecek en etkili cevabın Filistin Devleti'nin tanınması olduğunu vurguladık.

*Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını görüyoruz. Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletini yanındadır.

"Ulaştırma yatırımlarının karşılığını kat ve kat alıyoruz"

*Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlarımız memleketlerine ve tatil bölgelerine seyahat etti. Sadece şehirlerarası otobüs seferlerinin sayısı 108 bini buldu. Bu seferler sayesinde 3 milyon 782 bin insanımız sevdikleriyle buluştu. Demiryolları ile seyahat edenlerin sayısı ise 7 milyon 520 bine yaklaşıyor. Otoyollarımızı kullanan araç sayısı 21 milyonun üzerine çıktı. Asya ve Avrupa'yı birleştiren Avrasya Tüneli'nden bayramın son günü 94 bin 454 araç geçişi oldu.

*İstanbul, Antalya ve diğer pek çok uluslararası havalimanımız bayram tatili boyunca yolcu ve uçak seferi itibarıyla yeni rekorlar kırdı. Aynı başarı Yavuz Sultan Selim, Orhan Gazi Köprüsü gibi diğer projelerimiz için de geçerlidir. Uzakları yakınlaştırmak, sevenleri buluşturmak, vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu ve konforlu seyahat imkanı sunmak amacıyla hizmete verdiğimiz ulaştırma yatırımlarının karşılığını kat ve kat fazlasıyla aldık, alıyoruz.

"Çapsızlara kulak asmayacağız"

*'Millet yol mu yiyecek?' diyen yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Kazaların önünü maalesef tamamen kesemiyoruz. Kurban Bayramı'nda meydana gelen 7 bin 216 kazada 72 insanımız hayatını kaybederken 13 bin 474 kişi de yaralandı.

*Diyarbakır Mardin arasında çıkan anız yangını hepimizin yüreğini yakmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları yangına müdahale noktasında gereken neyse yapılmıştr. Yangının çıkış nedenleri ortaya konacaktır. Bir felaket üzerinde tepinenleri Allah'a havale ediyoruz. Bir avuç kefen hırsızı selden kütük kapma yarışına giriyor. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır.

*Portekiz maçı sonrası bu zihniyet mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir. Milletimizin birliğini bozamayacaklar. AK Parti olarak Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık bırakmayacağız.

"Millilerimizin tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum"

*Millilerimizin bu akşam inşallah tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza Çekya maçında başarılar diliyorum Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak dualarımızla A Milli Futbol Takımımızın yanında olacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatacağız.

"AK Parti asla gerilim siyaseti gütmedi"

*AK Parti asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi. Eserlerimizde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Biz hizmet üretirken vatandaşımızın kökenine yaşam tarzına bakmadık. Bizim siyasetimiz insan odaklı siyasettir. Gerilim siyasetiyle ayrıştırmayal değil bütünleştirmeye milletimizden ilgi gördük.

"Yumuşaması, normallaşmesi gereken muhalefettir"

*Bizim siyasette yumuşama normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalliştirme çabasıdır. Sıkılı yumruklu açacak olan muhalefttir hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir, dilini düzeltecek olan muhalefettir. Yumuşaması, normallaşmesi gereken muhalefettir.



*İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz."

“22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü nezaket görmedik”

*İadeiziyaretimizin üzerinden 2 gün bile geçmeden yapılan çiğlikleri herkes takibe diyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. Biz 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. Bu 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü nezaket görmedik, bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini artık bıraksın istiyoruz.

“Açıklamadıkları para kulelerine baksınlar”

*Diyaloğa şans tanıma arzumuz Cumhur İttifakı'na yönelik hadsizlikleri kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Edepli olmamız edepsizliği göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Muhalefetten yapıcı davranmalarını bekliyoruz. Diyalog süreci parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir. Biz rahatız.

*Eleştiri sınırlarını aşan yakışıksız ifadeleri sineye çekmeyiz. Birilerinin ortaklık arayışı AK Parti'nin 22 yıllık hizmet mirasından pay kapmaksa kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz."

"Yol arkadarşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz"

*Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının teminatı olmuştur. Yol arkadarşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa bile Türkiye adına birdir tek yürektir tek ruh tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı ittifakın birliğine yapılmıştır. Bu saldırılara eyvallah demeyiz. Oynanan oyunun farkındayız. İtibar suikastleriyle bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz.

"Bu tuzağa düşmeyeceğiz"

*Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir bütündür sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz.

"Hayat pahalılığı sorununu çözeceğiz"

*Önceki gün MYK toplantısında bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Kendi takvimimiz ve harekat planımız çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız. Hayat pahalılığı sorununu kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz. Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü göreceğiz."