Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatil müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekçiler ile İftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

81 ilimizin tamamında, değer katan işçi kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Kadir gecemiz mübarek olsun.

"Çalışanımızı enflasyona ezdirmedik"

İşçilerimizin, memurlarımızın, sendikalarımızın refah seviyelerini yükseltmek için çabaladık. İş sağlığından sosyal güvenliğe, çalışma hayatında reformlar yaptık. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ettik. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu revize ederek iyileştirdik. Grev hakkını biz güçlendirdik. Memurlarımızın çalışma ve özlük haklarını iyileştirdik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde biz düzenledik.

Bir önceki yıla göre yüzde 30 artış yapılan asgari ücrette gelir vergisini muaf tuttuk. Emeklilerimizin ikramiye ve banka promosyonları gibi yeni haklara kavuşmasını sağladık. Kamu kurumlarındaki alt iş veren işletmelerine ve sözleşmeli personellere kadro verdik.

"Türkiye'yi yurt dışına şikayet edenler kaybedecektir"

Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın ekmeğiyle oynayan muhtelif siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan 85 milyon için üreten, ekonomiye katkı sağlayan hiç bir firmayı bunlara yedirmeyeceğiz. Firmaları, medya kuruluşlarını açık açık tehdit edenler, Türkiye'yi yurt dışına şikayet edenler kaybedecektir.

Bizim kültürümüzde, bizim hayatımızda bu tarz bir anlayış kesinlikle yoktur. Rabbim bizleri bunların eline düşürmesin.

Bayram tatili 9 gün oldu

Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık. Böylece tatil süresini 9 güne çıkarmış bulunuyoruz.