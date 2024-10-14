SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Adana’da 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler 8 Ekim)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Adana’da Deprem)
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AFAD'dan alınan son dakika deprem haberlerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi.
Adana'da meydana gelen deprem 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.
Deprem 00.29'da olurken yerin 7,03 kilometre altında oluştu.