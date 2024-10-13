Prof. Dr. Naci Görür'den Afyon depremi açıklaması

Afyon üç gün içinde ikinci kez sallandı. AFAD'ın verilerine göre gece 03.14'te, 4.4 şiddetinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Üç gün önce de yine Afyon merkezli 3,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından bölge halkı tedirgin oldu. Gözler deprem bilimcilerin yorumlarına çevirildi.

"İki sistemin de etkisi var"

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Afyon depremiyle ilgili "Boyalı/Sinanpaşa-Afyonkarahisar’da 4,4 sığ bir deprem oldu. Bölge Anadolu Levhasının D ve orta kesimlerinde hüküm süren doğrultu atımlı fay tektoniği ile B Anadolu’nun K-G gerime rejimi arasında bir geçiş zonu. İki sistemin de etkisi var. Deprem Akşehir-Afyon Graben sisteminde." ifadelerini kullandı.

Boyalı/Sinanpaşa-Afyonkarahisar’da 4,4 sığ bir deprem oldu. Bölge Anadolu Levhasının D ve orta kesimlerinde hüküm süren doğrultu atımlı fay tektoniği ile B Anadolu’nun K-G gerime rejimi arasında bir geçiş zonu. İki sistemin de etkisi var. Deprem Akşehir-Afyon Graben sisteminde. pic.twitter.com/nO7KtpJGgj — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 13, 2024

"7,2’lik bir depreme gebe"

Prof. Dr. Ahmet Ercanlar da "Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir. Kaplıcalar, kızık alanlar(jeotermal) kırıkların diriliğini gösterir. Sağlam yerde sağlam yapı." dedi.

"Anormal bir durum yok"

Deprem bilimci Dr. Ramazan Demirtaş ise "Anormal bir durum gözükmemektedir. Her 4.0-5.0 arası olan deprem sonrası büyük deprem olacak türü hızlı bir şekilde yayılan kirli bilgilere itibar etmeyin" diyerek bölgedeki maksimum 5.5-6.0 aralığında bir deprem potansiyeline işaret etti.