SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler 3 Ekim)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 05.18’te meydana gelen depremin derinliği 6.09 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Diyarbakır’da Deprem)
Haber Merkezi
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AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 05.18'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.09 kilometre derinliğinde yaşandı.
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.