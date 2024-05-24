SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... İzmir'de deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremleri paylaşmaya devam ediyor. Söz konusu son depremler listesi güncel verilerle güncelleniyor. "Deprem mi oldu" sorusunun yanıtı, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

AFAD, Ege Denizi'nde Datça'ya 122.90 kilometre uzaklıkta deprem olduğunu duyurdu. Saat 01.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Son olarak AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği, 3.41 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuz yaşanmadı.