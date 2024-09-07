SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 09.31'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta gerçekleşen deprem, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alana çıktıkları görüldü. AFAD'dan yapılan açıklamada 5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı bildirildi. Saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Pazarcık'taki depremin ardından Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş Valisi'nden açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından yaptığı açıklamada olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer, “Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan artçı deprem uyarısı

Kahramanmaraş'taki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan artçı deprem uyarısı geldi. Ersoy, "1-2 yıl bu artçı depremler devam edecek diye uyarmıştık. 5 büyüklüğündeki bu depremin merkezi Pazarcık olduğu için artçı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. "Bu depremler bir süre yaşanacak" diyen Ersoy, "6 Şubat depreminin olduğunu sayarsak ciddi bir deprem bu bölgede meydana gelmez ama 5 büyüklüğünde depremler gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki depremlere dikkat

Ersoy açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Bölgede değil ama komşu alanlarda (Elbistan'ın batı civarında) bu depremler yine olabilir. Deprem olan yerlerin komşu alanları Adana'ya kadar olan faylarda depremler olabilir. Yine Malatya civarında 5'i geçen depremler zaten oluyor. Bir de Hatay'ın güneyinde Suriye'de kalan depremlere dikkat etmek gerekir çünkü her zaman büyük bir deprem oluşma durumu var."

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası büyük deprem bekleniyor mu?

Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Bildiğiniz gibi 6 Şubat’tan bu yana bölgede sürekli bir hareketlilik var. Doğu Anadolu Fayı’na yakın bir noktada meydana gelen deprem. Bunları olağan karşılamak gerekiyor. 6 Şubat’ta yaşadığımız çok büyük bir depremdi. Bunun yerine oturması önümüzdeki birkaç yılı bulacaktır” dedi.

“Bir konuda uyarı yapmak gerekiyor. 6 Şubat’ta deprem yaşamış binalar varsa, bunlardan uzak durmakta yarar var. 5 büyüklüğündeki bir depremin 4’e varan artçılarının olması olağandır” diyen Tüysüz, daha büyük bir deprem beklentisi olmadığını ifade etti.