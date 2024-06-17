SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem haberini duyurdu. AFAD, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise Tekirdağ açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. "Deprem mi oldu", "Son deprem nerede" sorularının yanıtı güncel verilerle yanıt buluyor.
Marmara Denizi'nde son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Tekirdağ açıklarında deprem gerçekleştiğini açıkladı.
AFAD, Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 3.3; Kandilli Rasathanesi ise 3.6 olarak duyurdu. Saat 17.18'de gerçekleşen depremin derinliği 6.25 kilometre olarak ölçüldü.
Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, AFAD verilerini inceliyor.