SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Sivas'ta 3.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.21'de meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3.2 büyüklüğündeki depremin yerin 9.69 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.