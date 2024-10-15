SON DAKİKA DEPREM... AFAD duyurdu: Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler 15 Ekim)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas Gürün'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.08 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Sivas’ta Deprem)
Haber Merkezi
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı, 11.08 kilometre derinlikte gerçekleşti.