SON DAKİKA DEPREM... AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Malatya yeni güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Malatya'da deprem olduğunu duyurdu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu. "Az önce deprem mi oldu" sorsunun yanıtı gün içinde güncellenen son depremler listesiyle yanıt buluyor. İşte son depremler...
"Deprem mi oldu, en son deprem nerede" soruları sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından başta Google olmak üzere arama motorlarında aratıyor.
Son depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilerle güncelleniyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 07.10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.23 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de Malatya'da depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği 3.9 kilometre olarak kaydedildi.