SON DAKİKA DEPREM... AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

"Deprem mi oldu, en son deprem nerede" soruları sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından başta Google olmak üzere arama motorlarında aratıyor.

Son depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilerle güncelleniyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 07.10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.23 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de Malatya'da depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği 3.9 kilometre olarak kaydedildi.