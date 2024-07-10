SON DAKİKA DEPREM... AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da peş peşe depremler (Son depremler)

Malatya peşi sıra meydana gelen depremlerle sallanıyor. Dün gece saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12:54'te 4,3'lük deprem gerçekleşti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Yeşilyurt ilçesindeki son dakika depremi duyurdu. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 14.27 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu.

Ali Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya 3 ihbar geldiğini ancak olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Yerlikaya şunları kaydetti:

"Malatya Yeşilyurt’ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde son depremler listesini güncelliyor.