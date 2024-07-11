Son dakika... Deprem bilimci Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti (Doğan Kalafat kimdir?)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

65 yaşında yaşamını yitiren Kalafat'ın cenaze töreni programı da belli oldu. Kalafat için cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde bir tören yapılacak. Kalafat'ın cenazesi yarın İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü, değerli hocamız Doç.Dr. Doğan Kalafat vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve yerbilimleri camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi ise açıklamasında, "Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden, Kandilli Rasathanesi’nin kıymetli hocası Doç. Dr. Doğan Kalafat’ı kaybettik. Boğaziçi Üniversitesi’ne, tüm sevenlerine ve akademi camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Doğan Kalafat kimdir?

26 Mayıs 1959 tarihinde Van Erciş’te doğan Doğan Kalafat, 1977 yılında İstanbul Üniversite Yer Bilimleri Fakültesi’nde Jeoloji bölümünden mezun oldu. Kalafat, 1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Doğan Kalafat, doktorasını ise 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında yaptı.

1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı'nda Jeofizikçi olarak görevine başlayan Kalafat, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı. Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 2015'e kadar bu görevini sürdürdü. Doç. Dr. Kalafat 2015'te başladığı KRDAE Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi (BDTİM) müdürlüğü görevine Haziran 2024'e kadar devam etti.



Bugüne kadar Türkiye'de gözlemsel ve aletsel sismoloji, deprem izlemeleri ve deprem istasyonları şebekesinin gelişimine büyük katkıda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat; Türkiye'de uydu sistemleriyle ilk geniş bant sismik istasyonların kurulumu ve fayların araştırılmasına öncülük etti. Uzmanlık alanları olan faylardaki aktiviteler ve deprem oluş düzenleri, yerkabuğu yapısının araştırılması, deprem kataloğu çalışmaları, fay düzlemi çalışmaları ve saha gözlemleri konularında dikkat çeken projeleri hayata geçirdi.