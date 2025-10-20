Son dakika: Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Son dakika... Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun İBB'ye yönelik yürttüğü soruşturma kapsamında Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.
Koç Holding (KCHOL) hisselerinde düşüş
Bu gelişmenin ardından saat 10.15'te yüzde 0.85 primle 154 liradan işlem gören Koç Holding (KCHOL) hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.
Erken saatlerde 149,20 liraya kadar gerileyen hisseler saat 10.33 itibarıyla yüzde 2,23 düşüşle 149,30 liradan işlem görüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ