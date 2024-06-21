Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki yangın felaketinde yeni gelişme: 11 ölü, 78 yaralı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda, dün gece saatlerinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi. Yaralı sayısı ise 78 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır’da 5 hasta yoğun bakımda, 4’ü entübe durumda. Şanlıurfa’da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6. Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır’dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin’den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi, yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor."

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgedeki yangın kontrol altına alınırken helikopter destekli soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dicle Elektrikten anız yangınına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz."