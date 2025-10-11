Son Dakika: 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu BAE'de kıskıvrak yakalandı, Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan ‘Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalandı.

Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala da BAE'de yakalandı.

Üstün ve Lala'nın Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre; ‘Chrooke' suç örgütü elebaşı ‘Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

Hasan Lala isimli şahsın ise Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olduğu aktarıldı.

Hasan Lala da 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranıyordu.