Son dakika... Erdoğan-Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılması beklenen görüşmenin tarihi netleşti. Erdoğan-Özel görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmenin yeri konusunda bir bilgi yok.



CHP lideri Özel, Erdoğan'la Çankaya Köşkü'nde görüşmeyi tercih edeceğini, ancak Beştepe'ye davet ederse oraya da gideceğini açıklamıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta katıldığı bir yayında görüşmenin “muhtemelen Beştepe’de olacağını” söylemişti.